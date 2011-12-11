-Belediyelerin kursları gençleri meslek sahibi yapıyor -Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Güzelbey: -''Gençlerin sosyal hayatta aktif ve üretken bireyler olarak yer almalarını önemsiyoruz'' (fotoğraflı) GAZİANTEP (A.A) - 11.12.2011 - Adem Yılmaz - Gaziantep'te büyükşehir ve ilçe belediyelerince açılan ücretsiz meslek edindirme kursları gençleri meslek sahibi yapıyor. Kurslarda, herhangi bir işte uzmanlığı bulunmayanlara stilistlik, resim, erkek berberliği, hasta ve yaşlı bakımı, aşçılık, giyim, eğitici annelik, fotoğrafçılık, kuaförlük, ahşap boyama, mozaik, makine nakışı, grafikerlik, yönetici sekreterliği, dış ticaret, ev mefruşatı, web tasarımı, Arapça ve İngilizce ilk kademe ve takı tasarımı gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin sosyal hayat içerisinde aktif ve üretken bireyler olarak yer almalarını önemsediklerini belirterek, bunun sağlanması için yapılan her türlü çalışmanın öncüsü ve destekçisi olduklarını söyledi. Güzelbey, hedefleri geniş tutarak klasik belediyeciliğin dışına çıkıp kentte eğitimden sağlığa, altyapıdan çevre sorunlarına, işsizlikten sosyal yaşama birçok sorununun çözümü için kolları sıvadıklarını belirtti. Bunu kimseden bir şey beklemeden, kendi imkanlarıyla yaptıklarının kaydeden Güzelbey, şöyle konuştu: ''Büyükşehir Belediyesi olarak Gaziantep'in sosyal yaşamını canlandırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların en önemlilerinden birini gençlik merkezleri açarak sürdürmekteyiz. Şehrimizde yaşayan gençlerimizin planlı, programlı etkinlikler kapsamında zihinsel, sosyal, mesleki eğitimlerine destek vermeyi amaçlamaktayız. Bu merkezlerimizde gençlerimiz mesleki beceriler kazanıyor.'' 2005'ten beri sürdürdükleri çalışmalarla 40 branşta yaklaşık 60 bin kişiye mesleki eğitim sunarak iş yaşamının kapılarını araladıklarını ifade eden Güzelbey, bu yıl 42 meslek dalında açtıkları kurslardan 11 bin 342 kişinin faydalandığını söyledi. Şahinbey ilçesi belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise belediye bünyesinde hizmet veren gençlik merkezi ve sosyal tesislerde 2 bin 612 kişinin çeşitli meslek edindirme kurslarında eğitim aldığını belirtti. Şehitkamil ilçesi belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu da meslek edindirme kurslarının yanı sıra aile eğitim merkezlerinde kurs verdiklerini belirtti. Meslek edindirme kurslarında kuaförlük, bilgisayar ve İngilizce kurslarına ağırlık verdiklerini ifade eden Fadıloğlu, ''Aile eğitim merkezlerimizde hem annelere eğitim hem de kurs veriyoruz. Buradan aldıkları eğitimlerle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar'' diye konuştu. Fadıloğlu, bu yıl açtıkları kurslardan 2 bin 143 kişinin yararlandığını kaydetti. (ADY-MRT-HAN)