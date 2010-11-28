-BELEDİYELERİN BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK SAMSUN (A.A) - 28.11.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, belediyelerin vergi ve sigorta gibi borçlarının yapılandırılacağını belirterek, uygulamadan belediyelere emlak ve çevre temizlik vergisi borcu olan vatandaşların da yararlanacağını bildirdi. Tanrıverdi, yaptığı açıklamada, hükümetin belediyelere ait borçların yapılandırılması ile ilgili bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, söz konusu çalışmanın TBMM'ye geldiğini ve ilgili yasal düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis'ten geçeceğini söyledi. Söz konusu düzenleme ile belediye borçlarının taksitlendirilerek, 36 ayda ödeme kolaylığı getirileceğini belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti: ''Belediyelerin vergi ve sigorta gibi benzeri borçları yapılandırılacak. Uygulamadan belediyelere emlak ve çevre temizlik vergisi borcu olan vatandaşlar da yararlanacak. Bu yapılandırma kapsamında belediyelerimizin vergi ve sigorta borçlarının yanı sıra vatandaştan alacaklarının da yapılandırılması var. Yani belediyelere, emlak ve çöp vergisi gibi borcu bulunan vatandaşlar da bu yapılandırmadan yararlanacak. Dolayısıyla vatandaşın sırtındaki bu yükü alan, borcunu kolayca ödeyebileceği bir hale dönüştürecek bir uygulama olacak.'' -''BELEDİYELERE 700 MİLYON LİRA KAYNAK''- İller Bankası Kanun Tasarısı'nda da belediyelerden kesilen yüzde 5'lik payın yüzde 2'ye indirilmesinin öngörüldüğüne işaret eden Tanrıverdi, ortaklık pay oranının düşürülmesiyle birlikte belediyelere yaklaşık 700 milyon lira kaynak sağlanacağına işaret etti. Belediyelerin oldukça ağır borç yükleri olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, şöyle devam etti: ''İller Bankası ortaklık payı yüzde 5 olarak kesiliyor. Bu pay yüksek. Bu oran yüzde 5'ten yüzde 2'ye düşürülmüş olacak ve belediyelerimizin geliri önemli ölçüde artmış olacak. Ortaklık payı kesintisi şuan belediyelerin hem merkezden gelen gelirleri hem de yereldeki gelirlerinden yapılmaktaydı. Şimdi bu sadece merkezden gelen gelirlerden kesilecek. Bu düzenleme gerçekleştiğinde belediyelere yaklaşık 700 milyon lira civarında bir kaynak aktarımı sağlanmış olacak."