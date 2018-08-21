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BELEDİYELERİN BELİRLEDİĞİ ALANLARDA KURBANLIKLAR KESİLMEYE BAŞLANDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'DA bazı yerlerdeki olumsuz görüntülere rağmen bir çok kişi belediyelerin belirlediği kesim alanlarında kurbanlıklarını kesiyor

21 Ağustos 2018 13:31

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA) İSTANBUL\'DA bazı yerlerdeki olumsuz görüntülere rağmen bir çok kişi belediyelerin belirlediği kesim alanlarında kurbanlıklarını kesiyor.
Kurbanlarını kestirecekler bayram namazının ardından Sultangazi\'de bulunan belediyenin kesim yerine geldi. Daha önceden sıra alanlar, kesim için özel hazırlanmış vinçli bölümde kurbanlıklarını kestirdi.  Büyükbaş hayvanların kesiminde kasaplar  zor anlar yaşandı. Kesimin ardından kurbanlıklar eşit olarak pay edilerek sahiplerine teslim edildi. 

Görüntü dökümü
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-Kurbanlıkların kesim alanına getirilmesi
-Kurbanlıkların kesilmesi
-Kesilen kurbanlıkların pay edilmesi
-Genel ve detay görüntüler
-Kasap ve vatandaşla röportaj
 

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