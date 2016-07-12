T24 LogoT24 Logo
Politika

‘Belediyelere kayyum atama’ torba yasaya girdi

Yasanın bu hafta içinde TBMM’ye sevk edilmesi ve tatile girmeden önce yasalaşması hedefleniyor

12 Temmuz 2016 19:25

‘Teröre destek' verdikleri iddiasıyla belediye başkanlarının görevden alınmasını düzenleyen yasal çalışmada sona gelindi. TBMM'ye sunulacak olan ‘torba tasarıya' eklenen düzenleme ile atanacak belediye başkanlarının görev yetkileri artacak, belediye encümenlerinin yetkileri ise azaltılacak.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre, Kamuoyunda ‘belediyelere kayyum' olarak bilinen özellikle Doğu'da ‘teröre destek' verdiği iddia edilen DBP'li belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine merkezden atama yapılmasını öngören yasal düzenleme yeni hazırlanan ‘torba tasarıya' eklendi. Torba tasarının, bu hafta içinde TBMM'ye sevk edilmesi ve TBMM tatile girmeden önce de görüşülerek yasalaştırılması hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, torba tasarıya eklenecek düzenleme ile teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınacak belediye başkanının yerine, belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından atama yapılacak. Atama kriterleri arasında belediye encümen üyelerinden seçilme şartı da olmayacak. Atamayı büyükşehirler ve illerde İçişleri Bakanlığı, ilçe ve beldelerde ise valilikler yapacak.

 

Atanan başkana yeni yetkiler

 

Atanacak belediye başkanlarının rahat çalışmasını sağlayacak düzenlemeler de torba tasarıda yer alacak. Bu çerçevede atanan belediye başkanlarının görev ve yetkileri artırılacak. Atanan belediye başkanın faaliyetlerini engelleyebileceği gerekçesiyle belediye encümeninin yetkileri ise azaltılacak.

 

ETİKETLER

Belediyekayyumtorba yasaDBPterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24