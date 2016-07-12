‘Belediyelere kayyum atama’ torba yasaya girdi

‘Teröre destek' verdikleri iddiasıyla belediye başkanlarının görevden alınmasını düzenleyen yasal çalışmada sona gelindi. TBMM'ye sunulacak olan ‘torba tasarıya' eklenen düzenleme ile atanacak belediye başkanlarının görev yetkileri artacak, belediye encümenlerinin yetkileri ise azaltılacak.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre, Kamuoyunda ‘belediyelere kayyum' olarak bilinen özellikle Doğu'da ‘teröre destek' verdiği iddia edilen DBP'li belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine merkezden atama yapılmasını öngören yasal düzenleme yeni hazırlanan ‘torba tasarıya' eklendi. Torba tasarının, bu hafta içinde TBMM'ye sevk edilmesi ve TBMM tatile girmeden önce de görüşülerek yasalaştırılması hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, torba tasarıya eklenecek düzenleme ile teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınacak belediye başkanının yerine, belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından atama yapılacak. Atama kriterleri arasında belediye encümen üyelerinden seçilme şartı da olmayacak. Atamayı büyükşehirler ve illerde İçişleri Bakanlığı, ilçe ve beldelerde ise valilikler yapacak.

Atanan başkana yeni yetkiler

Atanacak belediye başkanlarının rahat çalışmasını sağlayacak düzenlemeler de torba tasarıda yer alacak. Bu çerçevede atanan belediye başkanlarının görev ve yetkileri artırılacak. Atanan belediye başkanın faaliyetlerini engelleyebileceği gerekçesiyle belediye encümeninin yetkileri ise azaltılacak.