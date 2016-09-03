Belediyelere kayyım atanmasına ilişkin KHK, Meclis'te uzlaşı sağlanmadan 4 gün önce imzalanmış

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının altıncı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) Meclis'teki uzlaşıdan dört gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda imzalandı.

Belediyelere kayyım düzenlemesini de içeren KHK 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Meclis’te düzenlemeyi içeren torba yasanın görüşmeleri sürerken imzalanmıştı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun imzasıyla yayımlanan (3 Eylül 2016) haber şöyle:

Belediyelere kayyım atanmasına ilişkin KHK’nin, uzlaşıdan 4 gün önce Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda imzalandığı ortaya çıktı.

AKP iktidarının attığı geri adım sonucu bütün partilerin ortak önergesiyle torba yasadan çıkarılan belediyelere kayyım atanması düzenlemesi, dün gece yayımlanan kanun hükmünde kararname kapsamında yürürlüğe girdi. Ancak hükümetin uzlaşma için geri adım atmadığı, Saray’la birlikte geri adım algısının yaratıldığı ortaya çıktı. Belediyelere kayyım düzenlemesini de içeren kanun hükmünde kararname (KHK) 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, Meclis’te düzenlemeyi içeren torba yasanın görüşmeleri sürerken imzalandı.

Yani düzenlemenin geri çekildiği 19 Ağustos tarihinde KHK hazırdı. Büyükşehir belediye ve il belediye başkanlarının İçişleri Bakanı tarafından atanmasını içeren düzenlemenin Efkan Ala’nın görevden alınmasından bir gün sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 gün sürecek Çin seyahatinden birkaç saat önce yayımlanması da dikkat çekti. OHAL döneminin son 3 KHK’si önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında bir kerede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamudan kapsamlı ihracı düzenleyen KHK’ler ayrıca; eğitim, yargı, ekonomi ve güvenlik alanlarında kapsamlı değişiklikleri içerdi. KHK’lerin Bakanlar Kurulu karar tarihi ve yayım tarihi arasındaki 15 günlük fark dikkat çekti.

Her 3 kararname de 15 Ağustos tarihinde Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda kararlaştırıldı. Ancak belediyelere kayyım düzenlemesinden 19 Ağustos’ta geri adım atılmış, ilgili torba yasanın TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında düzenleme metninden 4 partinin ortak önergesi ile çıkarılmıştı. Bu, geri adım algısının oluşturulduğu sırada Saray’da KHK hazırlığının yapıldığı yorumlarına neden oldu. Zamanlama ile ilgili ayrıca, belediyelere kayyım yetkisinin KHK ile İçişleri Bakanlığı’na devredilmesinin Efkan Ala’nın bakanlık görevinden alınmasını beklediği değerlendirmesi yapıldı.

40 binden fazla ihraç

672 sayılı KHK ile 40 binden fazla kamu görevlisi ihraç edildi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 7 bin 699, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 1519, Sağlık Bakanlığı’ndan 2 bin 18, YÖK’ten 2 bin 346 kişi ihraç edildi. En çok ihraç 28 bin 163 kişi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda yaşandı. İhraçların yaşandığı kurumlar arasında TBMM, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi kurumlar da bulunuyor.