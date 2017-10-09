T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belediyeler, şebeke suyunu cemaatlere ücretsiz verecek

Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanacak su ve atık su tarifelerine sınır getiriliyor

09 Ekim 2017 13:03

 

Torba yasa ile hükümet, cemaatlere ait okul, yurt ve pansiyonlarla özel okul ve hastanelerin şebeke suyunu ücretsiz kullanmasının önünü açıyor.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

Yoksul vatandaş sürekli zamlanan su faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünürken hükümet cemaatlere ait okul, yurt ve pansiyonlarla özel okul ve hastanelerin şebeke suyunu ücretsiz kullanmalarının önünü açıyor.

Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere vatandaşa çok sayıda yeni vergi getiren, mevcut vergileri artıran torba tasarıyla belediyelerin ücretsiz su verebileceği alanlar daha da genişletiliyor.

Tasarının 90'ıncı maddesine göre, belediyeler ve belediyelere bağlı su idareleri isterlerse meclis kararıyla mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli ya da tamamen ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecekler.

Kamu şartı yok

Okul, yurt, pansiyon ve hastaneler için kamuya ait olma şartı maddeye yazılmadı. Buna göre, belediye sınırları içinde bulunan vakıf, cemaat, dernek ya da benzer sivil toplum kuruluşlarının işlettiği özel okullar, özel yurtlar, özel pansiyonlar ve özel hastaneler belediyelerden karar çıkarmaları halinde suya para ödemeyecekler. Aynı şekilde kamuya ait yurt ve hastanelerle pansiyonlar da ücretsiz su imkanlarından yararlanabilecek.

Belediyelerin indirimli ya da ücretsiz su vereceği özel kurumları belirleme konusunda objektif bir kriter maddeye eklenmedi. Dolayısıyla herhangi bir siyasi partiye bağlı belediyeler hangi okul, yurt, pansiyon ya da hastaneye indirimli ya da tamamen ücretsiz su vereceklerine tamamen kendileri karar verecek. Herhangi bir siyasi partinin meclis çoğunluğunu elinde bulundurduğu belediye yönetimi, kendi partisine oy kazandırabilmek, cemaat ya da vakıf ve dernek gibi sivil toplum kuruluşlarının oylarını partisine yönlendirmek için kamu malı olan suyu bedava verebilecek.

Belediyelerin su idareleri ev ve işyerlerine suyu ulaştırabilmek için bir dizi yatırım ve cari harcama yapmak zorunda kalıyor. Bu maliyet su faturalarına yansıtılıyor. Maliyet ne kadar yüksek olursa ya da ücretsiz kullanım ne kadar artarsa suyun birim maliyeti de o düzeyde yükseliyor. Su maliyeti yükseldikçe buna bağlı olarak atık su maliyeti de artıyor. Bu nedenle ücretsiz ve indirimli su kullandıran belediyelerin bir süre sonra suya zam yapmak zorunda kalacakları, yani ücretsiz dağıttıkları suyun faturasını vatandaşın su faturalarına ekleyebilecekleri ifade ediliyor.

Vatandaşa var devlete yok

Tasarının 91'inci maddesiyle de vatandaşın en çok şikayet ettiği su aboneliği, açma kapama, bağlantı ve güvence bedeli gibi yüklerden kamu kurumları kurtarılıyor. Maddeye göre kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanacak su ve atık su tarifelerine sınır getiriliyor. Ayrıca kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılım payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Bu düzenlemenin de yine su maliyetlerini yükselteceği, dolayısıyla vatandaşın ileride daha fazla su parası ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

ETİKETLER

Belediyelerşebeke suyunu cemaatlere ücretsiz verecekhabertasarıtorba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24