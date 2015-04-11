Belediyeler ek bütçe istiyor



Almanya'da mültecilerle ilgili ortaya çıkan ihtiyaçların arttığına dikkat çeken yerel yönetimler, federal yönetimden daha fazla maddi destek istiyor.

Alman Kentler ve Belediyeler Birliği Başkanı Gerd Landsberg, 'Passauer Neuen Presse' gazetesine yaptığı açıklamada, "Kentlerde mültecilerin de yararlanması nedeniyle spor, eğitim ve kültür hizmetlerinde eksiklikler olursa, o zaman yüksek bir toplumsal kabul sağlanamaz" diye konuştu.

Böyle bir durumun da "patlamaya hazır toplumsal bombalar" yaratacağını söyleyen Landsberg, görevlerin ve mali yükün de adil bir şekilde dağılması gerektiği uyarısında bulundu. Landsberg, mültecilerin kabul edilmesi, entegre edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasının belediyelerin görevi olduğunu, ancak bunun finansmanının ise federal yönetim ile eyaletlerin ortaklaşa karşılaması gerektiğini söyledi.

Thüringen de ek bütçe istiyor

Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelov da artan mülteci sayısı nedeniyle federal yönetimden daha fazla maddi kaynak sağlamasını talep etti. Thüringen'e geçen yıl yapılan tahminler doğrultusunda mülteciler için 13 milyon euro ayrıldığını, ancak geçen yıl kararlaştırılan bütçenin bugün yetersiz kaldığını belirten Ramelow, federal yönetimle yeniden bu konuda pazarlık yapılması gerektiğini dile getirdi.

Sosyal Demokrat Parti'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel de mülteciler için bütçenin artırılması talebine olumlu yanıt vererek bu konuda koalisyon ortaklarına baskı yapacaklarını söyledi. Gabriel toplumsal sorunların önüne geçmek için belediyelere ek maddi destek sağlanması gerektiğini savundu.

Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi, bu yıl mülteci sayısının geçen yıla oranla artmasını ve 300 bine ulaşmasını bekliyor. Tröglitz kentinde mülteci yurdu olarak kullanılması planlanan bir binanın kundaklanması Almanya'da mültecilerle ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.