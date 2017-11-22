Belediyeler doğaya 4.5 milyar metreküp atıksu deşarj etti

İstanbul, 22 Kasım (DHA) - Türkiye genelinde belediyeler 2016 yılında başta akarsular, denizler, göller ve göletler olmak üzere doğaya toplam 4.5 milyar metreküp atıksuyu deşarj etti.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) tüm belediyelere uygulanan 2016 yılı Belediye Atıksu İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, toplam 1,397 belediyeden 1,338\'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi.

Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 4.5 milyar metreküp atıksuyun;

- yüzde 40.4\'ü denize,

- yüzde 48\'i akarsuya,

- yüzde 2.8\'i baraja,

- yüzde 1.8\'i göl-gölete,

- yüzde 0.5’i araziye

- yüzde 6.5\'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4.5 milyar metreküp atıksuyun 3.8 milyar metreküpü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı.

Arıtılan atıksuyun;

- yüzde 44.5\'ine gelişmiş,

- yüzde 31.6\'sına biyolojik,

- yüzde 23.6\'sına fiziksel

- yüzde 0.3’üne doğal arıtma uygulandı.

Arıtılan atıksuyun;

- yüzde 44.9’u denize,

- yüzde 45’i akarsuya,

- yüzde 2.0’si baraja,

- yüzde 1.4’ü göl-gölete,

- yüzde 0.4’ü araziye

- yüzde 6.3’ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Atıksu arıtma işlemleri sonucunda 299 bin ton, kuru madde bazında atıksu arıtma çamuru oluştuğu tespit edildi.

Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2016 yılı itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payının yüzde 84.2, toplam belediye nüfusu içindeki payının da yüzde 89.7 olduğu belirlendi.

Atıksu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise Türkiye nüfusu içinde yüzde 70.2, toplam belediye nüfusu içinde yüzde 74.8 olarak hesaplandı.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atıksu miktarı 183 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atıksu miktarının İstanbul için 226 litre, Ankara için 162 litre, İzmir için 195 litre olduğu belirlendi.