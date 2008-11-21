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Yaşam

Belediyeler burs veremeyecek

Anayasa Mahkemesi, belediyelerin öğrencilere doğrudan burs vermesine imkân sağlayan düzenlemeyi iptal etti.

21 Kasım 2008 02:00

Anayasa Mahkemesi, belediyelerin yükseköğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermesine imkân sağlayan düzenlemeyi iptal etti.

Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun"un, 2/2. fıkrası, kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine burs ve kredi vermelerini yasaklıyordu. Bu kuruluşlara sadece kredi ve burs verilmesini öngördükleri öğrencilerin isimlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bildirebilme hakkı tanınıyordu. Ancak yasanın bu maddesinde "belediyeler hariç" ifadesi bulunduğu için belediyelerin yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs verebilme ayrıcalığı sağlanıyordu.

CHP’nin açtığı iptal davasını görüşen Anayasa Mahkemesi, yasadaki "belediyeler hariç" ibaresini iptal etti. Anayasa Mahkemesi heyeti, diğer hükümlerin iptal istemini ise reddetti.

Böylece belediyelerin bu ayrıcalağına son verilmiş oldu. Belediyeler de diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyecekler. Belediyeler kredi ve burs verilmesini öngördükleri öğrencilerin isimlerini Yurt-Kur’a bildirebilecekler.

Halen belediyelerden burs alan öğrencilerin bursları şimdilik devam edecek. Bu burslar, Anayasa Mahkeme’nin gerekçeli kararının Resmi Gazete yayımlanmasının ardından kesilecek. Kararın yayınlanması 5-6 ayı bulabiliyor

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