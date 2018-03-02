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Belediyeler arasında arazi gerilimi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova İlçe Belediyesi ekipleri arasında, Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan 28 dönümlük arazi nedeniyle tartışma yaşandı

02 Mart 2018 19:48

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova İlçe Belediyesi ekipleri arasında, Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan 28 dönümlük arazi nedeniyle tartışma yaşandı.
Merkez Çukurova ilçesindeki Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan toplam 28 dönüm arazi üzerinde, CHP\'li Çukurova Belediyesi \'Çanakkale Şehitler Parkı\' yapmak için proje geliştirdi. MHP\'li Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu alanın kendilerine ait olduğunu belirterek projeye karşı çıktı. Araziyle ilgili her iki belediye arasında sorunun çözümü için görüşmeler yapıldı. Bugün sabah saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zabıta eşliğinde bölgeye gelerek Çukurova Belediyesi\'nce projeyle ilgili hazırlanan açık hava reklam panolarını kaldırdı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Açık hava reklam panolarının kaldırılması üzerine Çukurova Belediyesi\'ne ait iş makinelerini getiren görevliler, reklam panolarını yerine koydu. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ise buna karşı çıktı. Her iki belediyeden onlarca kişinin toplanmasının ardından yaşanan gerilim tartışmaya dönüştü. Bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Belediye üst yöneticilerinin devreye girmesiyle gerginlik sona erdi. Tartışmalara yol açan arazi sorununun görüşmelerin ardından çözüme kavuşturulacağı bildirildi.

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