Belediyeler aracılığıyla 'insan kaçakçılığı' iddiasında, bir ilçe daha Bakan Soylu'ya soruldu

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli'nde AKP'li Kandıra Belediyesi tarafından yurt dışına görevli gönderilen 39 kişiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Tarhan, “Görevli denen bu 39 kişi Efeler Spor Kulübü Derneği'nin üyesi olduğu söyleniyor. Ama kiminle bağlantıları olduğu belirsiz. Çünkü böyle bir derneğin varlığı Kandıra’da bilinmiyor” dedi.

Tarhan, İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelttiği soru önergesini TBMM’ye sundu. AKP’li Belediyelerin görevlendirmesiyle yurt dışına gri pasaportla gidip dönmeyen yüzlerce kişi olduğunu hatırlatan Tarhan’ın önergesi şöyle:

"Böyle bir derneğin varlığı Kandıra’da bilinmiyor"

“Bu kez de Kocaeli’nde benzer bir durumla karşı karşıyayız. AKP’li Kandıra Belediyesi tarafından 39 kişinin yurt dışına gönderildiği biliniyor ancak bunların neden ve nasıl görevlendirildiği tam bir muamma. Görevli denen bu 39 kişi Efeler Spor Kulübü Derneği’nin üyesi olduğu söyleniyor. Ama kiminle bağlantıları olduğu belirsiz. Çünkü böyle bir derneğin varlığı Kandıra’da bilinmiyor. Bu kişiler yurt dışına gittiler mi? Geri döndüler mi? Şimdi nerede ikamet ediyorlar? Terör örgütü ile bağlantıları var mı belli değil. Hepsi ayrı bir soru işareti. Kandıra Belediyesi Kandıra’da olmayan bu spor kulübünü neden yurt dışına gönderiyor? Bu da ayrı bir soru. İçişleri Bakanı’nın bu soruları cevaplamasını ve kamuoyunu aydınlatmasını bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

Malatya'nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'ya seminere gönderdiği 45 kişiden sadece 2'sinin geri dönmesi; belediyeler aracılığıyla gri pasaportlarla insan kaçakçılığı organizasyonu yapıldığı iddiasını gündeme getirmişti. Daha sonra benzeri durumun birçok ilde daha yaşandığı ortaya çıkmıştı.

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