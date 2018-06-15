"Belediyeler 9 ay sonra gelecek yerel seçimi düşündüğü için milletvekili adaylarına pintilik yapıyor"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, geçen seçimde belediyelerin harcama konusunda bonkör davrandığını söyleyerek bu seçimde durumun tersine döndüğünü aktardı. Sarıkaya, "Belediyeler ise 9 ay sonra gelecek kendi seçimini düşündüğü için milletvekili adaylarına pintilik yapıyor" ifadesini kullandı.

Sarıkaya'nın "Seçmenin söylediği" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bütün bunların ötesindeki bir diğer konu da harcamanın durması...

İstisnasız her parti teşkilatından aynı cümleyi duydum:

“Bu seçimde adaylar para harcamaktan çekiniyor, hepsi limitte harcama gerçekleştiriyor...”

Geçen seçim harcama konusunda en bonkör davranan belediyeler ise 9 ay sonra gelecek kendi seçimini düşündüğü için milletvekili adaylarına pintilik yapıyor.

İlk kez, oy verme sistemi, adayların yarışı ve harcamasıyla ilginç bir seçime tanıklık ediliyor.

Eski şablonla yeni sistem gitmiyor, her şey yeni dinamiklere göre hareket ediyor...