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Belediyeden trekking hizmeti

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşlar için her ayın son pazar günü 'trekking' olarak adlandırılan doğada yapılan hafif tempolu yürüyüşler gerçekleştiriyor

30 Ocak 2018 13:06

İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü, vatandaşlar için her ayın son pazar günü \'trekking\' olarak adlandırılan doğada yapılan hafif tempolu yürüyüşler gerçekleştiriyor. Vatandaşlar sporla iç içe bir hafta sonu geçiriyor. 

Her ayın son pazarı Kurt Kemeri\'nde şehrin gürültüsünden ve iş stresinden uzak, açık havada, kuş cıvıltıları arasında yapılan tempolu yürüyüş öncesi vatandaşlar, uzman spor hocaları gözetiminde ısınma hareketleri yaptı. Isınma hareketleri sonrası 5 ve 9 kilometre olarak belirlenen parkurlarda yürüyüşlerine başlayan vatandaşlar spor yaparken muhteşem orman manzarasının da keyfini çıkardı.

Yürüyüş sonrası Eyüpsultan Belediyesi\'nin sunduğu ikramlarla kahvaltılarını yapan vatandaşlar, yine spor hocaları eşliğinde müzikle sporun vücut bulduğu bir fitness programı olan Zumba yaparak günü tamamladı.

(FOTOĞRAF)

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