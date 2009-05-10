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Yaşam

Belediyeden okullara spor malzemesi

10 Mayıs 2009 19:21

Çorum Belediyesi, kentteki okullara spor malzemesi yardımında bulundu.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, 40 okula top, ayakkabı ve eşofmandan oluşan spor malzemesi dağıttıklarını söyledi.

Kendilerinden önceki belediye yönetimine yaklaşık 40 okulun spor malzemesi talebinde bulunduğunu hatırlatan Zeki Gül, Başkan Muzaffer Külcü'nün tutarı ne kadar olursa olsun okulların bu talebinin yerine getirilmesi için kendilerine talimat verdiğini ve bu talimat doğrultusunda alınan spor malzemelerinin dağıtımını yaptıklarını kaydetti.

Başkan Külcü'nün eğitime büyük önem verdiğinin altını çizen Zeki Gül, ayrıca Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nu voleybolda göstermiş olduğu başarılarından dolayı da kutladı.

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin de, Çorum Belediyesi'nin bu davranışı ile eğitime büyük bir katkı sağladığını bu katkının okullardaki spor faaliyetlerini olumlu yönde etkileyerek başarıların önünü açacağını vurguladı.

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