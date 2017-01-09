Belediyeden ‘Nusret’li mesaj

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı şehirde tuzlama çalışmalarıyla ilgili olarak esprili bir mesaj paylaştı.

Belediye, paylaştığı mesajda ünlü et lokantası Nusret’in sahibi, Nusret Gökçe’nin bir fotoğrafını montajlayarak paylaştı. Paylaşılan mesaj, binlerce kez paylaşıldı.

O mesaj şöyle: