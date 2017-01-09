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Yaşam

Belediyeden ‘Nusret’li mesaj

Paylaşılan mesaj, binlerce kez paylaşıldı

09 Ocak 2017 21:20

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı şehirde tuzlama çalışmalarıyla ilgili olarak esprili bir mesaj paylaştı.

Belediye, paylaştığı mesajda ünlü et lokantası Nusret’in sahibi, Nusret Gökçe’nin bir fotoğrafını montajlayarak paylaştı. Paylaşılan mesaj, binlerce kez paylaşıldı.

O mesaj şöyle:

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