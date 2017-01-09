Yaşam
Belediyeden ‘Nusret’li mesaj
Paylaşılan mesaj, binlerce kez paylaşıldı
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı şehirde tuzlama çalışmalarıyla ilgili olarak esprili bir mesaj paylaştı.
Belediye, paylaştığı mesajda ünlü et lokantası Nusret’in sahibi, Nusret Gökçe’nin bir fotoğrafını montajlayarak paylaştı. Paylaşılan mesaj, binlerce kez paylaşıldı.
O mesaj şöyle:
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