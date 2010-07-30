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Yaşam

Belediyeden ilginç çözüm

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yer bulamayan tatilciler için belediye hoparlöründen ''boş oda aranıyor'' anonsu yapılıyor.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar beldesi, turizmde yoğun günler yaşıyor.


Beldedeki otel ve pansiyonlarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, yer bulamayan tatilciler için belediye hoparlöründen ''boş oda aranıyor'' anonsu yapılıyor.


Ocaklar Belediye Başkan Vekili Aydın Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeki konaklama tesislerinde son 10 gündür boş yatak kalmadığını söyledi.


Beldenin bu yıl adeta tatilcilerin akınına uğradığını dile getiren Bilgiç, şöyle konuştu:


''Sahil bandımız ve belde merkezimizdeki tesislerde tüm yataklar dolu. Beldemize, Bursa başta olmak üzere ülkemizin her yerinden gelenler var. Bize müracaat edenlere, beledile hoparlörlerinden anons yaparak oda buluyoruz. Fırınların ekmek satışlarından yaptığımız hesaplara göre halen beldemizde 16-17 bin kişinin bulunduğunu tahmin ediyoruz. Günübirlikçi tatilcilerle birlikte Ocaklar'ın hafta sonlarındaki nüfusunun 35-40 bini bulduğunu düşünüyoruz.''

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