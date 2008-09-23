Belediyeden bunalan simitçiler çete kurdu

Bağcılar'da belediyenin kendilerini rahat bırakmaması üzerine soygun yapmaya karar vererek çete kuran 13 simitçi, operasyonla yakalandı.



İstanbul'da 2007 Aralık ile 2008 Nisan ayları arasında birçok hırsızlık olayına karışan "simitçi çetesi" çökertildi. Bağcılar'da seyyar simitçilik yapan 13 kişi, belediye ekiplerinin kendilerini rahat bırakmaması üzerine birleşip çete kurup soygun yapmaya karar verdi. Çetenin liderliğine ise 28 yaşındaki Ali Karaer getirildi.



Aynı fırından simit alan seyyar simitçilerden kurulan 13 kişilik çete, 14 Aralık 2007 tarihinde Esenler'de bir PTT şubesini soyarak ilk suçunu işledi. Çete daha sonra sırasıyla Halıcıoğlu'nda market ve PTT şubesi, taksici gaspı, işyerinden hırsızlık, beyaz eşya dükkânı soygunu, sigara, alkol, fotoğraf makinesi, digital kamera ve market soygunu gerçekleştirerek, 9 suç daha işledi.



Çete üyelerinin bu soygunlardan toplam 100 bin YTL para çaldığı belirlendi. Çete üyeleri daha sonra aralarında, "Yaptığımız yanımıza kalmaz, yakalanırız" diyerek bir daha suç işlememeye tövbe etti. 13 kişi suç işlemeyi bırakıp kendilerine yeni bir hayat kurdu. Hatta çete üyelerinden bazıları İzmir'e yerleşerek yakalanma risklerini en aza indirmek istedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerse, birbiri ardına gerçekleşen soygun ve gasp olaylarının ardından yaptıkları araştırmada, güvenlik kameraları yardımıyla çete üyelerinin kimliklerini belirledi.

Polis, çete lideri Ali Karaer'in minibüslerde muavinlik yapmaya başladığını öğrendi. Karaer vasıtasıyla diğer çete üyelerine de ulaşan polis, İstanbul ve İzmir'de 11 ayrı adrese yapılan baskında, aralarında Karaer ve yaşı küçük bir kişinin de bulunduğu 12 kişiyi yakaladı. Bir çete üyesinin ise askerde olduğunu tespit eden polis, zanlıyla ilgili askerlik şubesiyle irtibata geçti.

