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Belediye'de zimmetçi personel işten atıldı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşımaya bağlı Belsan Anonim Şirketi’nde görevli personel Mesut K

27 Ağustos 2017 17:57

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşımaya bağlı Belsan Anonim Şirketi’nde görevli personel Mesut K., zimmetine para geçirip ortadan kaybolduğu iddiasıyla işten atıldı.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir içi toplu taşımanın yapıldığı Belsan’da 6 yıldır çalışan Mesut K., iddiaya göre zimmetine yüklü miktarda para geçirip ortadan kayboldu. Belsan firması yetkilileri, iddiaların Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendiğini belirterek, adı geçen şirket çalışanının görevden uzaklaştırılarak iş akidinin feshedildiğini açıkladı. 
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