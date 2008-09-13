Belediyede operasyon: 50 gözaltı

Mersin'de, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ile TEDAŞ'ın taşeron firmalarına yönelik düzenlenen operasyonda yolsuzluk yaparak devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 50 kişi gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, MESKİ ve TEDAŞ'ın abone açma ve kapama işlemlerini yürüten 2 ayrı taşeron firmanın sahte evrak düzenleyerek açma kapama yaptığı, yüklü miktardaki borçları rüşvet karşılığında düşürdükleri ihbarı üzerine harekete geçti.



Adı açıklanmayan taşeron firmaları 6 ay takibe alan polis, bugün sabah belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, yolsuzluk yaparak devleti zarara uğrattığı ileri sürülen taşeron firma çalışanı 50 kişi gözaltına alınırken bir çok evrağa da el konuldu.





Emniyet yetkilileri, zanlılar için 3 gün gözaltı süresi alındığını, operasyonun devam ettiğini, gözaltı sayısının artabileceğini belirtti.





