Belediye'de galibiyet sevinci sürüyor



Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenerek, liderlik koltuğundan indiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da galibiyetin sevinci yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, Sivas'a galibiyet için gittiklerini ifade ederek, ''3 puana çok ihtiyacımız vardı. Kazanmayı çok istiyorduk, iyi hazırlanmıştık. Düşündüklerimizi de sahaya yansıttık. Daha çok isteyen kazandı'' dedi.



Futbolcularının büyük takımlara karşı daha iyi motive olduğunu ve bu sezon büyük takımlar karşısında başarılı olduklarını anlatan Dizar, ''İyi bir ekibiz, çok arzulu oynadığımız zamanlarda bu tarz takımlar karşısında başarılı neticeler alabiliyoruz. Karşımızda futbol oynamak isteyen takımlar olduğu zaman daha verimli oluyoruz. Biz de futbolu güzelleştiriyoruz. Böyle oynayan Sivasspor karşısında da çok önemli 3 puan aldık'' diye konuştu.



Aldıkları galibiyete rağmen henüz düşme potasında bulunduklarını hatırlatan Kamil Dizar, kalan 3 maçlarında da iyi sonuçlar alıp ligde kalacaklarına inandığını söyledi.



Dizar, Sivasspor karşısında takımlarının 2 golünü de kaydeden futbolcuları Gökhan Kaba'nın son haftalardaki performansının kendilerini sevindirdiğini de ifade etti.



