Belediye zoru başardı



Kümede kalma savaşı veren İstanbul BB, 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor’u 1-0 yenerek önemli bir 3 puan aldı.



Turkcell Süper Lig’de zor günler geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor Olimpiyat Stadı’nda, ligde hiçbir iddiası bulunmayan Kayseripor’u ağırladı.



İstanbul B.B.’nin oldukça istekli başladığı karşılaşmanın 21. dakikasında Eren ceza sahası içerisinde Zeki’yi düşürünce Selçuk Dereli penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim Akın topu direğe nişanlayınca İstanbul ekibi öne geçme fırsatını değerlendiremedi.



Bu penaltıdan iki dakika sonra Belediyespor’dan Tjikuzu kırmızı kart görerek bu zorlu mücadelenin 24. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı.



Kayserispor, 10 kişi kalan rakibi karşısında etkili olamazken. 31. dakikada korner noktasına yakın bir yerden İbrahim Akın’ın ortasına kale önünde ayak koyan Metin Depe skoru 1-0’a taşıdı. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda da skoru korumayı başaran ev sahibi ekip tek golle 3 puanı aldı. İstanbul ekibi bu sonuçla puanını 39’a çıkardı ve kümede kalma yolunda büyük avantaj sağladı.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - KAYSERİSPOR: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Selçuk Dereli, Mustafa Sönmez, Volkan Narinç

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç, Kus, Cesario, Metin, Ekrem, Tjikuzu, Zeki, Serhat, Efe, İbrahim Akın, Gökhan

Kayserispor: Hamidou, Ali, Aydın, Eren, Toledo, Saidou, Abdullah, Mehmet Eren, Furkan, Cangele, Purovic

Gol: Dk. 31 Metin (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı Kart: Dk. 24 Tjikuzu (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 14 Saidou, Dk. 21 Eren, Dk. 30 Toledo (Kayserispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada araya atılan pasta savunmadan topu söken Furkan, sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta attı.



21. dakikada Eren ceza alanı içinde Zeki'yi düşürünce hakem Selçuk Dereli penaltı noktasını gösterdi.



22. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Akın'ın vuruşunda, top yan direğe çarparak taca gidince İstanbul Büyükşehir Belediyespor öne geçme fırsatını değerlendiremedi.



31. dakikada İbrahim Akın'ın sağdan korner noktasına yakın bir yerden kullandığı serbest vuruşta, kale alanında topa ayak koyan Metin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

