Belediye, zabıtanın tezgahına el koyduğu Recep Amca'dan özür diledi, ıhlamurları iade etti

Adapazarı şehir merkezindeki Çark Caddesi üzerinde yer tezgahı kurarak ıhlamur satan Recep Aktaş, ıhlamurlarına zabıta tarafından el konuldu. Caddenin kenarındaki bir pasajın önüne oturarak sinir krizleri geçiren yaşlı adam, "Onlar benim çocuklarımın rızkıydı. Ben bu yaştan sonra para kazanmaya çalışıyorum emeğimi geri verin. 80 yaşındaki adamın malını almak nedir. Benim çocuklarım doymasın mı?" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Belediye özür diledi, ıhlamurları teslim etti

Olayın medyada yer almasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Recep Aktaş'tan özür dileyerek, ıhlamurlarını teslim etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bayram öncesi yapılan rutin zabıta denetimi kapsamında şehir merkezinde seyyar satıcılarla ilgili çalışma yapılmıştır. Şehrimizin en işlek caddesinde seyyar olarak ıhlamur satan Recep amcamız ile zabıta ekiplerimiz arasında hepimizi üzen bir hadise yaşandı. Dün gece Recep amcamıza ve ailesine derhal ulaşılmış ve ıhlamurları kendisine teslim edilmiştir. Recep amcamıza destek sağlamak için kurulan diyalog neticesinde aile bireyleri sosyal yardıma ihtiyaçları olmadığını belirtmişlerdir. İlk inceleme sonunda zabıta ekiplerinin olay anında Recep amcamızı rencide edecek sözlü bir davranışının olmadığı görülmüştür. Ancak zabıtanın ıhlamur fidelerine geçici süreliğine el koyması Recep amcanın duygusal olarak kırılmasına neden olmuştur. Bir bayram arifesinde Recep amcamızı incitmek ve kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmek herkesten çok bizleri üzdü. Bu olayla ilgili başta Recep amcamız olmak üzere kalbi incinen tüm vicdan sahibi halkımızdan özür diliyor, hayırlı bayramlar diliyoruz."