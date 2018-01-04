Belediye sokak köpeği için seferber oldu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da bir kişi, boynu ve belinden iple sarılı haldeki sokak köpeğinin fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinde yayımlayarak, kurtarılması için yardım istedi. Belediye Başkanı Faruk Köksoy\'un talimatı ile köpeğin fotoğrafı belediyenin resmi internet sitesinden de paylaşıldı. Harekete geçen belediye ekipleri, ihbarları değerlendirerek köpeği buldu. Veteriner hekime götürülerek tedavi ettirilen ve \'Garip\' ismi verilen sokak köpek kısa sürede sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 15 gün önce bir kişi, boynu ve belinden iple sarılı haldeki sokak köpeğinin fotoğrafını sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Bu fotoğrafı gören Belediye Başkanı Ak Parti\'li Faruk Köksoy, belediyenin Facebook hesabından, aynı fotoğrafı yayımlattırarak halktan yardım istedi. \'Saygıdeğer Ardahanlı hemşehrilerimiz\' başlığı ile yayımlanan fotoğraflı yazıda, \"Fotoğraftaki sokak köpeğini gören veya yerini bilen varsa acilen belediyemize bildirmeleri önemle rica olunur. Sorumsuzca ve hayvana eziyet olsun diye bu şekilde şehir merkezine bırakılan sokak hayvanına gerekli müdahaleyi yapabilmemiz için duyarlı hemşehrilerimizden ricamızdır. Sokak hayvanımızı kurtaralım,gerekli tedavisini yapıp sağlığına kavuşturalım\" denildi.

Kısa sürede ulaşılan köpek, görevliler tarafından götürüldüğü veteriner Özcan Çınar tarafından önce iplerden kurtarıldı. Yaralı köpeğin zarar gören derisi tedavi edildi. Çektiği acılardan dolayı günlerce aç kalan ve zayıflıktan kemikleri görünen köpek, Belediyenin barınağına götürülerek burada bakım altına alındı.

Belediye Başkanı Köksoy, sokak köpeğinin bulunmasından, tedavi edilmesine kadar olan süreci kare kare çekilen fotoğraflarla yine belediyenin resmi internet sitesinde yayımlatarak hayvanserelere teşekkür etti. Başkan Köksoy yayımladığı mesajında, \"Boynundan ve belinden ipe bağlı olarak sokağa terkedilmiş sahipsiz hayvanı nihayet yakaladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Veteriner hekimimiz gerekli müdahaleyi klinikte yaptı. Aşısı ve parazit uygulamasından sonra barınağa götürüldü. Beslenmesi ve diğer ihtiyaçları karşılandıktan sonra rehabilitasyonu yapılarak doğal ortamına bırakılacaktır\" diye konuştu.

Köpeğe \'Garip\' ismini verdiklerini belirten veteriner Özcan Çınar ise 15 gün boyunca her yerde aradıklarını bildirdi. Çınar, köpeğin korktuğu için travmatik durumunun düzelmesi için gerekli tedavinin uygulanacağını söyledi.



FOTOĞRAFLI