"Belediye şirketi 'naylon fatura' keserek milyonluk vurgun yaptı" iddiası

Samsun’da Atakum Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Atakum İmar İnşaat Şirket’nin 2017 ve 2018 yıllarında 11 firma üzerinden “naylon fatura” keserek toplam 8 milyon 650 bin 63 lira vurgun yaptığı tespit edildi. Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, firmalara fatura karşılığında kesilen çeklerin bazılarının Atakum Belediyesi İmar İnşaat şirketi çalışanları ya da şirketlerle ilgili olmayan kişiler tarafından bankalardan çekildiğini ve şirket yetkilisine verildiğini kaydedildi.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Samsun Vergi Dairesi, Atakum Belediyesi İmar İnşaat adlı şirketin AKP dönemine ait 2017 ve 2018 yıllarına ait yaptığı incelemede 11 firma tarafından kesilmiş olan faturaların, sahte olduklarını tespit etti.

Firmalar hakkında yasal işlem yapılırken, Atakum Belediye Başkanı CHP’li Cemil Deveci, Belediye Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nden aynı döneme ait hesapların incelenmesini istedi.

14 bin ton inşaat malzemesi

Yapılan inceleme sonucunda kapı kolu, klozet, çelik kapı, kum gibi 14 bin ton inşaat malzemelerinin Ankara adresli 11 firmadan alınmış gibi gösterildiği, malzemelerin taşındığı belirtilen araçların bazılarının plakalarının ise motosiklet, otomobile ve çekiciye ait olduğunu ve sahte fatura karşılığında kesilen çeklerin toplam bedelinin 8 milyon 650 bin 63 TL olduğu tespit edildi.

Ticari mal stoğunda gözükmüyor

Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, firmalara fatura karşılığında kesilen çeklerin bazılarının Atakum Belediyesi İmar İnşaat şirketi çalışanları ya da şirketlerle ilgili olmayan kişiler tarafından bankalardan çekildiğini ve şirket yetkilisine verildiğini kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirket müdürü olan O.T, muhasebe çalışanı İ.Ö.’nün bilgisine başvurmak üzere davet edildiği ancak şahısların kabul etmediği belirtildi. Raporda ayrıca, alındığı iddia edilen üretime dönük ürünlerin nerede kullanıldığına dair kayıt bulunamadığı, ürünlerin bir çoğunun ticari mal olarak kayıt edildiği ancak ticari mal stoğunda bulunmadığı bilgileri yer aldı.

"560 adet tır yük nerede?"

Belediye Başkanı Cemil Deveci, Teftiş Kurulu Müdürlüğü raporu ve Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan hesap incelemesi delil olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na dönemin şirket yöneticisi olan 4 kişi hakkında, görevi kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından suç duyurusu yapıldığı söyledi.

Deveci, sahte faturalar ile şirketin dolayısıyla belediyenin parasının alındığını belirterek, “Sahte olarak düzenlenmiş faturalar ile toplam 14 bin ton inşaat ve bir miktar temizlik malzemeleri şirkete satılmış olarak gösterilmiş. Bir TIR’ın 25 ton yük taşıdığını varsayılırsa 560 adet TIR yük eder. Yani her gün belediyenin önüne bir TIR malzeme boşaltılması gerekirdi. Ama o dönemlerde şirketin her hangi bir inşaat işi yapmıyor. Olayı yargıya intikal ettirdik” diye konuştu.