Belediye sınırları içinde taşımalı eğitime izin

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, daha önceki genelgelerle getirilen "belediye sınırları içinde taşımalı eğitim yapılması yasağını" kaldırdı.



Çubukçu yayımladığı genelgede, belediye sınırları içinde olup, toplu taşıma hizmeti verilmeyen, öğrencilerin okula yürüyerek gidip gelmeleri mümkün olmayan ve okula uzaklığı en az 2 kilometrenin üzerinde olan yerleşim birimlerinin taşımalı ilköğretim kapsamına alınmasının valiliklerce değerlendirileceğini bildirdi.



Çubukçu, genelgesinde şunları belirtti:



"Bir çok köy ve köy altı yerleşim birimine, belediye mücavir alan sınırları içerisine dahil edilmesine rağmen, 'hiç bir belediye hizmetinin götürülmediği, bu yerleşim birimlerinin belde merkezine uzak olduğu ve öğrencilerin yürüyerek gidip gelmelerinin mümkün olmadığı, öğrencilerin taşıma kapsamına alınmasının zorunlu olduğu' valiliklerden alınan yazılardan anlaşılmaktadır. Belediye sınırları içerisinde olup, toplu taşıma hizmete verilmeyen, öğrencilerin okula yürüyerek gidip gelmeleri mümkün olmayan ve okula uzaklığı en az 2 kilometrenin üzerinde bulunan yerleşim birimlerinin ilköğretim müfettişlerinin de görüşü alınarak, taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamına alınması valiliklerce değerlendirilecektir."



