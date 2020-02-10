Belediye personeli, sporculara ödül olacak altınları bozdurup, internet oyunlarında harcamış

Antalya'nın Kemer ilçesinde, belediyenin sporculara ödül olarak vereceği 35 tam altını zimmetine geçirdiği ve sahte evrak düzenleyerek kuyumcudan 201 adet tam altın ile 799 adet gram altın aldığı ortaya çıkan belediye personeli A.Ş. tutuklandı. Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, "Bu olayda belediyemizin 35 tam altın zararı var. Diğer zararlar da düzgün bir esnaf arkadaşımızın zararı. Her iki taraf da adli süreçte kendisini savunacaktır" dedi.

Kemer Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında, ilçede yaşayan ve Avrupa ile dünya şampiyonalarında başarı elde eden sporcuların altınla ödüllendirilmesi yönünde karar alındı. Bunun üzerine belediyenin satın alma birimi tarafından kuyumcuya 35 tam altın sipariş edildi. Ödüllerin verileceği meclis toplantısı yaklaşırken, personel A.Ş.'den altınlar istendi. Ancak A.Ş. 35 tam altını alıp, bozdurduğunu ve harcadığını söyledi. Altınlardan elde ettiği paranın 10 bin lirasıyla banka borcunu ödediğini, 60 bin lirasını da internet üzerinden oynadığı çeşitli oyunlarda kaybettiğini itiraf etti.

Suçlamaları kabul etti

Bunun üzerine belediye yetkilileri kuyumcuyla irtibata geçti. A.Ş.'nin sahte evrak düzenleyerek geçmiş dönemde de kuyumcudan 201 adet tam altın ve 799 adet gram altın aldığı, geri ödemelerini yapmadığı, tüm altınları bozdurup, parasını da internet üzerinden oynanan çeşitli oyunlarda kaybettiği tespit edildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, A.Ş.'yi, görevlendirdiği personel ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Personel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcığın ifadeye çağırdığı kuyumcu da A.Ş.'den kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Toplam 710 bin TL'lik altının parasını harcadığı belirlenen A.Ş. suçlamaları kabul etti. A.Ş., 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

"Adli süreç devam ediyor"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "5393 Sayılı Belediye Yasası'nın 14'e b maddesince, 'Yörede bulunan başarılı sporculara belediye meclis kararıyla ödül verilebilir' diyor. Dünya karate şampiyonu Müşerref Özdemir'e 50 tam altın, tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üçüncü olan belediyemiz güreşçisi İsmail Erkal'a 5 tam altın, muay thai Avrupa şampiyonu Dilara Sultan Arpacı'ya 25 tam altın, dünya karate şampiyonu Müşerref Özdemir'in antrenörü Emin Akar'a da 10 tam altın almak için meclis kararı aldık. Müşerref Özdemir ile güreşçimiz İsmail Erkal'a altınları alınarak, takdim edildi. Diğer başarılı sporculara vereceğimiz altınları belediye personelimiz almış ve satmış. Biz de zaten resmi bir evrak yok. Elden resmi evrak hazırlayarak kuyumcuya gitmiş ve altınları almış. Olay meydana çıkınca kendisinin ifadesini aldık ve konuyu yargıya taşıdık. Savcılığa da kendimiz teslim ettik. Konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. Bu olayda belediyemizin 35 tam altın zararı var. Diğer zararlar da düzgün bir esnaf arkadaşımızın zararıdır. Her iki taraf da adli süreçte kendisini savunacaktır" dedi.





