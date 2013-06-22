T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Belediye parktaki ağaçları kesti

Malatya'da Hurşit Eren Parkı'ndaki ağaçların kesilmesinin yol ve dükkan yapımı için gerçekleştirildiği ileri sürüldü

22 Haziran 2013 16:37

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir parktaki 60 ağaç, belediye ekiplerince kesildi. Ağaçların kesildiği yere işyeri ve yol yapılacağı iddia edildi.

Arguvan ilçesi belediye binasının arkasında bulunan Hurşit Eren Parkı'ndaki yaklaşık 60 çam ve akasya ağacı kesildi. Az sayıda ağaç da kökünden söküldü.

Ayrıca, parktaki dinlenme alanları ve tuvaletlerin de yıkıldığı belirtildi.

İlçe sakinleri, parktaki ağaçların yol ve dükkan yapımı için kesildiğini ileri sürerek, belediyeye tepki gösterdi.

Vatandaşlar, ağaçların kesilmesine karşı çıktıklarını ancak karar sahibinin belediye olduğunu belirterek, konuşmaktan çekindiklerini dile getirdi.

Fransa'da yaşadığını ve yılda bir kez ilçeye geldiğini belirten Ahmet Gök, zaman zaman vakit geçirdiği parktaki ağaçların yerinde olmamasına çok üzüldüğünü ifade etti..

Bu arada, sökülen iki çam ağacının, inşaat halindeki yeni belediye binası çevresine dikildiği ve kesilen ağaçların da aynı bölgede toplandığı görüldü.

Öte yandan, belediyenin internet sitesinde, çalışmanın "Hurşit Eren Peyzaj Çalışması" olarak duyurulduğu görüldü.

 

ETİKETLER

malatyaparkağaçkesildiyoldükkanbelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24