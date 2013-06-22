Belediye parktaki ağaçları kesti

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir parktaki 60 ağaç, belediye ekiplerince kesildi. Ağaçların kesildiği yere işyeri ve yol yapılacağı iddia edildi.

Arguvan ilçesi belediye binasının arkasında bulunan Hurşit Eren Parkı'ndaki yaklaşık 60 çam ve akasya ağacı kesildi. Az sayıda ağaç da kökünden söküldü.

Ayrıca, parktaki dinlenme alanları ve tuvaletlerin de yıkıldığı belirtildi.

İlçe sakinleri, parktaki ağaçların yol ve dükkan yapımı için kesildiğini ileri sürerek, belediyeye tepki gösterdi.

Vatandaşlar, ağaçların kesilmesine karşı çıktıklarını ancak karar sahibinin belediye olduğunu belirterek, konuşmaktan çekindiklerini dile getirdi.

Fransa'da yaşadığını ve yılda bir kez ilçeye geldiğini belirten Ahmet Gök, zaman zaman vakit geçirdiği parktaki ağaçların yerinde olmamasına çok üzüldüğünü ifade etti..

Bu arada, sökülen iki çam ağacının, inşaat halindeki yeni belediye binası çevresine dikildiği ve kesilen ağaçların da aynı bölgede toplandığı görüldü.

Öte yandan, belediyenin internet sitesinde, çalışmanın "Hurşit Eren Peyzaj Çalışması" olarak duyurulduğu görüldü.