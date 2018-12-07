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Yaşam

Belediye otobüsüyle, kamyon çarpıştı; ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

07 Aralık 2018 22:18

Diyarbakır'da, belediye otobüsünün, kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar mevkisinde,  sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine  ait 21 AAE 344 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 21 VF 040 plakalı  pamuk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan 31 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, Diyarbakır'daki  hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 4'ünün  ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

 

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