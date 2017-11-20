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Belediye otobüsünde kalp krizi geçirdi

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da evine gitmek için bindiği belediye otobüsünde kalp krizi geçiren 86 yaşındaki Ahmet Gül, gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı

20 Kasım 2017 18:09

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da evine gitmek için bindiği belediye otobüsünde kalp krizi geçiren 86 yaşındaki Ahmet Gül, gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, merkez Yıldırım İlçesi Setbaşı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ahmet Gül, çarşıda alışveris yaptıktan sonra Kaplıkaya\'daki evine gitmek için S-2 numaralı Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne ait otobüse bindi. Koltukta oturduğu sırada aniden yere yığılan Ahmet Gül\'ü fark eden yolcular durumu önce şoföre daha sonra 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Şoför, Setbaşı Köprüsü üzerine otobüsü durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Gül\'ü Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Gül\'ün kalp krizi geçirdiği, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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