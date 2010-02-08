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Yaşam

Belediye otobüsü TIR'a çarptı

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen İETT otobüsü, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

08 Şubat 2010 02:00

 T24-Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen İETT otobüsü, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.Ucuz atlatılan kazada otobüsteki 6 yolcu yaralandı.



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Zeytinburnu seferini yapan Mevlüt Karabulut yönetimindeki İETT otobüsü, Küçükçekmece Cemal Ulusoy Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otobüs park halinde bulunan 34 DM 5581 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sabah saatlerinde gerçekleşen kazada otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken otobüsün ön bölümü hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 5 yolcu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevkedilirken otobüste sıkışan yolcu ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.


Kaza sırasında kahvede olduğunu belirten TIR sürücüsü Burhanettin Ateş ' Ben aracımı yeni park etmiş ve kahveye girmiştim. Bu sırada otobüs gelerek aracıma çarptı' şeklinde konuştu. Kazayı yara almadan atlatan otobüs sürücüsü Mevlüt Karabulut ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaralı yolcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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