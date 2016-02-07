Belediye otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcusunun hayatını kurtardı

Adana'da belediye otobüsündeki yolculardan Sedat Arıyol'un kalp krizi geçirmesi üzerine dakikalarla yarışan otobüs şoförü Mustafa Demir, özel bir hastaneye götürdüğü yolcunun hayata dönmesini sağladı.

CNN Türk'ün haberine göre, 3 Şubat'ta Herekli-Taşköprü hattında yolcu taşıyan Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şoförü Mustafa Demir, İncirlik Mahallesi'ndeki durağa geldiğinde yolculardan birinin fenalaştığını öğrendi. Bunun üzerine rahatsızlanan yolcu Sedat Arıyol, ambulansın gelmesi beklenmeden sürücü tarafından otobüsle özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Arıyol, sevk edildiği Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Arıyol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demir olayı anlattı

Sürücü Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculardan birinin başka bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini söylemesi üzerine otobüsü durdurduğunu söyledi. Demir, şöyle konuştu:

"Yolcunun yanına gittim, kalp krizi geçirdiğini anladım. Yol boyunca trafik çok kalabalıktı, elimden geldiğince yolu açmaya çalıştım. Yolculardan bazıları zaman zaman araçtan inerek yolu açmaya çalıştı. Hiçbir durakta durmadan özel hastaneye götürdüm. Orada ilk müdahale yapıldı. Daha sonra da durumunun iyi olduğunu öğrendim. Hayati tehlikeyi atlatmış. Ben görevimi yaptım. Elimizden geldiğince hasta olan kişiye yardımcı olmaya çalıştık."