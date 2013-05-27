Belediye önünde kendini ateşe verdi

34 yaşındaki Osman Gürbüz isimli bir kişi, Fatih Belediyesi'nin Vatan Caddesi üzerindeki binasında kendini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

34 yaşındaki Osman Gürbüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Fatih Belediyesi'nin Vatan Caddesi üzerindeki binasında kendini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Belediyede bulunanlar dışarı çıkartıldı.

Olay yerine gelen Fatih İtfaiyesi duman tahliyesi yaptı.

Yaralı için sağlık ekibi beklenmeye başlandı.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Çapa Tıp FAkültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri de şerit çekerek inceleme başlattı.