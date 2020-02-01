Belediye'nin 'gençlik merkezi' yapmak amacıyla kiraladığı yer Kuran kursu olarak kullanılmış

Sayıştay’ın Kocaeli’nin AKP’li Başiskele Belediyesi’ne ilişkin tespiti, kamu kaynaklarından yapılan usulsüz harcamaların bir yenisini daha ortaya koydu. Sayıştay’ın 2018 yılı denetimleri kapsamında Başiskele Belediyesi’nin hesaplarını masaya yatıran denetçiler, “Gençlik Yaşam Merkezi” kurulması amacıyla kiralanan dairenin çay ocağı ve Kuran kursu olarak işletildiğini belgeledi. Belediye, kullanmadığı daireye her ay 2 bin 575 TL kira ödedi.

Başiskele Belediyesi, 16 Mayıs 2015 tarihli Belediye Meclisi Toplantısı’nda, Tepecik Mahallesi’nde yer alan apartmanın birinci katının kiralanmasına ilişkin karar aldı. Meclis’e sunulan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nun onaylanmasının ardından ise karar hayata geçirilerek kat sahibiyle aylık 2 bin 575 TL karşılığında el sıkışıldı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Sayıştay denetçileri, AKP’li Başiskele Belediyesi’nin, “Gençlik Yaşam Merkezi olacak” diyerek kiraladığı apartman dairesinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda, dairenin belediyenin kiraladığı kişi tarafından çay ocağı olarak işletilmeye devam edildiği öğrenildi.

Belediyenin kullanmadığı halde her ay 2 bin 575 TL kira ödediği dairenin, bir vakıf tarafından da toplantılar için kullanıldığı belirlendi. Aynı zamanda bir odanın da Kuran kursu olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Sayıştay, belediyenin gençlik yaşam merkezi olduğunu öngörerek kiraladığı alanın amacı dışında kullanıldığının altını çizdi.

Başiskele Belediyesi’nin usulsüz kira harcamaları bununla da sınırlı kalmadı. Belediyenin, Ovacık Mahallesi’nde aylık 475 TL bedel ile kiraladığı yerin, “Karadenizliler ve Ordulular Mahallesi Kültür Evi” olarak kullanıldığı tespit edildi. Denetçiler, “Kültür” evinin Kasım 2015’te bir yıl süreyle bedelsiz olarak ilçe müftülüğüne devredildiğini saptadı.

Belediye, “Organik pazar” kurmak amacıyla kiraladığı alanı da kahvehane, dondurmacı gibi işletmelere kiraya verdi. Sayıştay, belediyenin aylık 5 bin TL kira ödediği alanın amacı dışında başka kişilere kiralanmasının kanuna aykırı olduğunu vurguladı.