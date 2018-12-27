T24 LogoT24 Logo
Gündem

Belediye misafirhanesinde yangın

Mahir ALAN/TUT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde belediyeye ait misafirhanede yangın çıktı

27 Aralık 2018 14:17

Mahir ALAN/TUT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Tut ilçesinde belediyeye ait misafirhanede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında misafirhane büyük hasar gördü.
İlçenin Çanakçı mevkisinde, kısa film çekmek için gelen ekibin kaldığı belediye misafirhanesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden misafirler güçlükle dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Misafirhane kullanılmaz hale gelirken, ekipler elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANTUT Adıyaman DHA ADIYAMAN TutAlevleriOlayMisafirhane
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24