Mahir ALAN/TUT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Tut ilçesinde belediyeye ait misafirhanede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında misafirhane büyük hasar gördü.

İlçenin Çanakçı mevkisinde, kısa film çekmek için gelen ekibin kaldığı belediye misafirhanesinde yangın çıktı. Alevleri fark eden misafirler güçlükle dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Misafirhane kullanılmaz hale gelirken, ekipler elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlattı.