Belediye, merdivende bacağı sıkışan kişiden şikâyetçi olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri "yürüyen merdiveni kurcalayıp ters çalıştırarak olaya neden olduğu" iddiasıyla bacağı merdivene sıkışan vatandaş hakkında şikâyetçi olacaklarını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olay, bugün saat 05.00 sıralarında Karşıyaka İlçesi, Anadolu Caddesi Dedebaşı Mahallesi girişinde meydana geldi.

Alkollü olduğu ileri sürülen taksi şoförü Hüseyin Beşiktaş, yürüyen merdivenlerden üstgeçide çıkmak istediği sırada merdivenin basamakları kırılıp düştü.

Beşiktaş’ın sol bacağı basamakların arasına sıkıştı. Basamağın düşme sesini duyan polisler geldiklerinde Hüseyin Beşiktaş’ın bacağının sıkıştığını görüp sağlık ekipleri ve itfaiyeyi çağırdı.

Gelen itfaiye ekibinin kurtardığı Hüseyin Beşiktaş, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacağında kesikler bulunan Beşiktaş, tedaviye alındı.

İddiaya göre belediye yetkilileri güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede Hüseyin Beşiktaş’ın, yürüyen merdiveni 'stop’ düğmesine basarak durdurduğunu, ardından düğmeleri kurcalayıp ters çalıştırdığı belirledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olaya neden olduğu iddiasıyla Hüseyin Beşiktaş hakkında şikâyetçi olacaklarını söyledi.