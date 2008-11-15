Belediye meclisinde türbanlı üye

Erzurum'da merkez Yakutiye Belediyesi'nin 10 Kasım günü yapılan meclis toplantısına AKP'li meclis üyesi Ayşe Kubat'ın türbanlı olarak katıldığı ortaya çıktı. Toplantıya türbanıyla katılmakta bir sakınca görmediğini vurgulayan Kubat, "Bazı günler türbanımı çıkardığım da oluyor, o gün çıkarmamıştım. Ne var bunda'' dedi.



Yakutiye Belediye Meclis Başkanvekili Cafer Özdemir başkanlığında gerçekleşen ve 2009 mali yılı bütçe tasarısıyla 2010 - 2011 mali yılları gelir ve gider tahminlerinin görüşüldüğü toplantıya AKP'li Meclis Üyesi Ayşe Kubat türbanıyla girdi. Mecliste 24'ü AKP'li, 31 üye içinde tek kadın üye olan ev kadını Kubat, toplantıya türbanlı katılmasının sakıncalı olmadığını ileri sürdü. Bazı toplantılarda türbanını çıkardığını belirten Kubat, "O gün çıkarmamışım. Çok önemli değil, ne var bunda'' diye konuştu.



Yakutiye Belediye Başkanı AKP'li Fahrettin Atınç ise şehir dışında olması nedeniyle son iki toplantıya katılmadığını söyledi. Atınç, "Ayşe hanımı toplantılarda hiç türbanlı görmedim. Hep başı açık katıldı. Belki o toplantıda unutmuş olabilir, bunda büyütülecek birşey yok'' dedi.