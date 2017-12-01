Belediye meclis üyelerine solucan gübresi dağıtıldı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediye Meclisi toplantısında, belediye tarafından üretilen solucan gübresi, poşet içerisinde meclis üyelerine dağıtıldı.

Odunpazarı Belediye Meclisi\'nin olağan toplantısı, belediye meclis salonunda yapıldı. Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt\'un başkanlık ettiği toplantıda görüşülen 21 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantı sonunda Odunpazarı Belediye Kırsal Hizmetler Müdürü Rafet Burak Özen ile Ziraat Mühendisi Yavuz Onrat, belediyeye ait Solucan Gübresi Üretim Tesisi ile ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından poşetler içerisine konulmuş olan solucan gübreleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile belediye meclis üyelerine dağıtıldı.

Solucan Gübresi Üretim Tesisi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Yavuz Onrat, belediyenin bu yıl kurduğu tesiste yüzde 100 organik olan solucan gübresi üretiminin gerçekleştiği, bunun sayesinde kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilebilineceğini söyledi.

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