Belediye kreşinde 2 yaşındaki çocuğa 'kalemle' işkence iddiası

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde görevli kadın çocuk bakıcısı N.A.D. hakkında, 2.5 yaşındaki bir erkek çocuğun makatına kalem sokarak işkence yaptığı iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, iddia üzerine görevlinin işine son verip savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Adlı Tıp Kurumu’ndan gelecek sonucu bekliyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Şaban Kardeş'in haberine göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Çerkezköy ilçesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki olay geçen ekim ayında ortaya çıktı. İddiaya göre, gündüzleri kreşe bırakılan 2.5 yaşındaki oğlunu annesi evde tuvalete götürürken, farklı tepkiler vermesi üzerine şüphelendi. Annesini tuvalette yanına yaklaştırmayan ve tepkiler vermesi üzerine şüphelenen aile çocukla konuşarak durumu aydınlatmaya çalıştı. Çocuğun, kreşte öğretmenin kendisine tuvalete götürdüğünde kalemle canını acıttığını anlatması üzerine, aile hemen polis ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, kreş bakıcısı N.A.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine pedagog eşliğinde çocuğun anlatımına başvuruldu. Ardından çocuk İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Şikayet üzerine ifadesi alınan evli ve 3 çocuk annesi çocuk bakıcısı N.A.D., suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Böyle bir şey yapmadım" dedi. Serbest bırakılan N.A.D., hakkındaki savcılık soruşturması devam ederken, çocuk hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklendiği belirtildi.

Belediye Başkanı: İşine son verdik, suç duyurusunda bulunduk

Olayın ortaya çıkması üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adı geçen çocuk bakıcısının işine son verip hakkında idari soruşturma başlattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte sonucu beklemeden kreşteki çocuk bakıcısının işine son verdiklerini belirterek, "Çocuğun annesi ve babası çocuklarında bir sıkıntı görünce bize başvurdu. Aile, çocuklarının ’bu teyze kalemle bize oyun oynuyor’ dediğini anlattı. Biz olayın hassasiyeti üzerine hemen adı geçen kişinin işine son verdik. Hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk ve belediye olarak da idari soruşturma başlattık. Şimdi Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuç bekleniyor. Biz de gelecek sonucu bekliyoruz. Kreşimizde başka çocuklarla ilgili bir şikayet yok, sadece bu çocukla ilgili var" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Ekim 2015 tarihinde açılan Çerkezköy Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 37-66 aylık çocuklara eğitim hizmeti verildiği belirtildi.