Belediye konseyi toplantısına katılan vatandaş, kamerasını açık bırakıp partneriyle sevişti!

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin belediye konseyinin Zoom uygulaması üzerinden yaptığı toplantı sırasında katılımcılardan biri kamerasını açık bırakarak seks yapmaya başladı.

Katılımcının arkadaki yatakta partneriyle seks yaptığı anlar bilgisayar kamerası açık olduğu için internet üzerinden yapılan toplantıdaki herkese naklen yayınlandı.

Yerel basının aktardığına göre katılımcı toplantı başladıktan bir süre sonra sabah 10'da başlayan toplantıyı takip etmeyi bıraktı ve arkada partneriyle sevişmeye başladı.

Oturuma liderlik eden Sosyalizm ve Özgürlük Partisi üyesi Leonel Brizola, olaya rağmen tartışmayı devam ettirdi ve Zoom toplantısını kapamadı. Konsey üyeleri de tartışmayı sürdürdü.

Brizola, "Olanları fark eder fark etmez video ve sesi kontrol edenlerden katılımcının yayından çıkarılmasını istedik dedi.

Toplantının, çiftin seks yapmaya başlamasından sonra 4 saat daha devam ettiği ifade edildi.

Globo'nun aktardığına göre partneriyle seks yapan kişi bir şehir konseyi üyesi değildi.

Toplantıda pandemi sürecinde öğrencilere okullarında yemek verilmesinin nasıl garanti edileceği tartışılıyordu. Brizola, medyanın bu önemli konu yerine toplantıda meydana gelen kazaya dikkat çekmesine tepki gösterdi.