Hürriyet yazarı Onur Baştürk belediyelerin düzenlediklere konserlere çağırdıkları sanatçılara karşı yaklaşımlarını eleştirdi. Şarkıcı Gülşen Bayraktar'ın Ordu Belediyesi'nin düzenlediği konserde giydiği kıyafete müdahalede bulunulduğunu ifade eden Baştürk, "Belediye konserleri epeydir kaynayan kazan; hatırlayın, geçen yaz da Sertab Erener sorun yaşamıştı" diyerek Erener'in Çatalca'da verdiği konserde seyircileri ön tarafa davet edince yaşanan soruna değindi.

İki sanatçının yaşadığı olayların farklı ama sorunun aynı olduğunu vurgulayan Baştürk ortak noktayı: ''Belediyelerin, sanatçıları konsere çıkarttım diye onlara tepeden bakması'' olarak değerlendirdi.

Onur Baştürk'ün 'Geçen yaz Sertab bu yaz da Gülşen isyan etti' (28 Temmuz 2018) başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Düşünün, hiç tanımadığınız biri yanınıza gelip saygısız ve laubali bir şekilde, “Şu kıyafetini düzelt” diyor, “Bu ne hal?”

Gülşen’in Ordu konserinde başına gelen tam da bu.

Ordu Belediye Başkanı sahneye çıkmadan önce bir sunucu Gülşen’in kulağına eğilip şöyle fısıldamış:

“Başkan gelmeden önce çorabını toparla.”

Sunucu kişinin “çorap” dediği aslında çorap gibi duran bir çizme.

Onun da farkında değil yani!

Gülşen doğal olarak bu şuursuzluğa tepki gösterdi ve ardından çok net, çok nefis bir açıklama yaptı: “Artık birtakım kişilerin, kadın erkek fark etmeden başkalarının giyim kuşam ve yaşam tarzına saygısızca müdahale etme hakkını kendilerinde görmelerinin bir son bulması gerektiğine inanıyorum.”

Sabaha kadar Sertap diye bağırsanız da...

Aslında belediye konserleri epeydir kaynayan kazan.

Hatırlayın, geçen yaz da Sertab Erener Çatalca’da bir festival dolayısıyla verdiği konserde belediye başkanıyla sorun yaşamıştı.

Konserde protokol için ayrılan yer çok geniş olunca seyirciler uzakta kalmış, Sertab da seyircileri ön tarafa davet etmişti.

Belediye yetkilileri duruma tepki gösterince Sertab sahneyi terk etmiş, Başkan da sahneye çıkıp “Sabaha kadar da Sertab diye bağırsanız, bu ilçenin şehri emiri benim, bu organizasyonu size sağlayan benim” demişti.

Tüm bu anları da -sosyal medya sağ olsun- seyircilerin kamerasından izlemiştik.

Ortak nokta

Evet, Gülşen ve Sertab Erener’in başına gelen olaylar farklı.

Ama ortak noktaları şu:

Belediyelerin, sanatçıları konsere çıkarttım diye onlara tepeden bakması.

Hizaya sokma, istediği gibi davranabilme, küçümseme hakkını kendinde görebilmesi...

Neyse ki sanatçılar bu duruma tepki gösteriyor, sinmiyorlar.

Yazının tamamı için tıklayın.