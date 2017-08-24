Belediye istediği parayı vermeyince yola beton döküp kapattı

Ahmet DAĞLI/ SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde oturan Ahmet Turan, ilçede termal otellere giden yolu, tapulu arazisinden geçtiği gerekçesiyle beton döküp yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediye Başkanı Mustafa Çöl ise, Turan\'ın kamulaştırma bedeli olarak 1 milyon lira istediğini söyledi.

Sandıklı İlçesi\'nde büfe işleten 53 yaşındaki Ahmet Turan, 14 yıl önce Hüdai Kaplıcaları Gürses Termal Otel\'in hemen yanındaki 400 metrekarelik arsayı Hazine\'den satın aldı. Araziden yol geçtiğini daha sonra öğrenen Ahmet Turan, güzergahın değiştirilmesini ya da arsanın kamulaştırılmasını istedi. Belediye ile anlaşamayan Ahmet Turan, 2012 yılında İdare Mahkemesi\'ne başvurdu. Afyonkarahisar İdari Mahkemesi Ahmet Turan\'ı haklı bularak yolun kapatılmasına karar verdi.

Mahkeme kararından sonra belediyenin kamulaştırma konusunda adım atmasını bekleyen Ahmet Turan, bugün öğle saatlerinde Hüdai Kaplıcalarında Gürses Termal otel yanında, sol tarafı mesire alanına, sağ tarafı ise Gürses Termal Otel ile Reşadiye, Yayman ve Koçgazi köylerine yola önce beton döktü, sonra tel örgü çekerek trafiğe kapattı.

MAHKEME KARARINI ASTI

Tel örgüye, \'Afyonkarahisar İdari Mahkemesi\'nin 2 Kasım 2012 tarih Esas 2011/916 ve Danıştay 6. Dairesinin Esas 2013/950 kararıyla özel mülke ait olan yol yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Özel mülk girilmez\" yazılı pankart asan Ahmet Turan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, arsayı 14 yıl önce aldığını, yol geçtiğini öğrendikten sonra mahkemeye başvurduğunu söyledi. 2013 yılında yolu kapatma kararı aldığını, aradan geçen zamana rağmen belediye ile kamulaştırma konusunda anlaşma sağlayamadığını ifade eden Turan, \"Hiçbir yetkili ile muhatap olamıyoruz\" dedi.

1 MİLYON LİRA YA DA KÖŞE DÜKKAN TALEBİ

Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl ise Ahmet Turan\'ın arsa için 1 milyon lira, para olmaz ise Bedesten Çarşısı\'nda belediyenin ekmek satış büfesinin bulunduğu köşe dükkanı talep ettiğini söyledi. Başkan Çöl, \"Arsanın değerinin bu kadar olmadığını söyledik. Belediyenin bir kuruşunu dahi kimseye yedirmeyiz. Adaletin kararı neyse onu yerine getiririz. Her zaman görüşmeye açığız. Ama dediği fiyatı ya da talep ettiği dükkanı kesinlikle vermeyiz. Yolu kapatabilir. Bizce hiç önemli değil. Kapatılan yolun hemen yanına yeni yol yapıyoruz. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Yasal prosedür çerçevesinde işlemlerimize devam edeceğiz\" diye konuştu.

Yolun kapatılmasının ardından Sandıklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alternatif yol açmak için çalışma başlattı.

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