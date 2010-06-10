Belediye işçisinin ailesi isyan ediyor

T24- İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle taşan Kurbağalıdere’de kaybolan temizlik işçisi Mevlüt Macit hala bulunamadı. Eşi ve 2 kızı evde boynu bükük bekliyor. 18 yaşındaki oğlu Onur ise her an çıkıp gelir umuduyla babasının kaybolduğu yerden ayrılmıyor... Arama çalışmalarını dakika dakika izleyen Onur, “Babamın derelerde işi yoktu. Üzerinde bir tişörtle sele yollamışlar” diye isyan ediyor.

Sel suyunun tahliye olması için rögar kapaklarını çöpten temizleyen temizlik işçisi Mevlüt Macit, önceki gün taşan derede kayboldu. Macit’i arama çalışmaları devam ederken, ailesi mucizevi haberi bekliyor. 18 yaşındaki oğlu Onur Macit, dün Yoğurtçu Parkı’ndaki çalışmaları bizzat takip etti. Çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Onur, “Sadece iki dalgıç arama yapıyor. Onlar da şartların zorlayıcı olduğunu söylüyor. Babamın hayatından zaten ümit kesildi. Cenazesinin bulunmasını istiyoruz” diyor.

Babam yüzme bilmiyordu

Babasının görevinin yol kenarlarını süpürmek olduğunu belirten Onur Macit, yetkililere isyan ediyor: “Derelerde işi yoktu. Bir kere Kadıköy de onun mıntıkası değil. Babam yüzme bilmiyordu. Su baskınlarının olduğu yere gönderiyorsanız, kollarında ve üzerinde can yeleği olması lazım. Önlemini almanız lazım. Üzerinde kısa kollu bir tişörtle yolluyorlar derelere. Babamın cesedini bir an önce bulmak istiyorum. Görevliler bıraksa bile, biz bulana kadar arayacağız.”

Dava açacağız

Macit’in 17 yaşındaki kızı Burcu, babasını arayan dalgıçların bile o suya girmeye cesaret edemediğini söylüyor: “Dalgıç bile girememiş dün o suya. Babam o dalgıcın giremediği suya düştü. Böyle olaylar olmasını artık istemiyoruz. Babamın ya da başka birilerinin hakkı aransın artık. Çalışanların can güvenliği olsun. Hak yerini bulmalı. Babamın hakkı aranmalı. Dava açacağız.”

Artık eve Onur bakacak

Şimdi ailenin reisi 18 yaşındaki Onur! Babasının yükünü, onun genç omuzları taşıyacak artık.

Olaydan sonra Ataşehir Belediyesi’nden iş teklifi almış: “Belediyeden aradılar. İşçi olarak çalışabileceğimi söylediler. Babamdan sonra evin geçimini sağlamak için çalışmak zorundayım” diyor.

DERENİN DİBİ ÇAMUR DALGIÇLAR GİREMİYOR

İSTANBUL İtfaiyesi’nde görevli iki dalgıç, dün gün boyunca Kurbağalıdere’nin denize döküldüğü Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda arama çalışması yaptı. İleri teknolojiyle donatılan arama cihazlarıyla tarama yapan dalgıçlar, dere dibinin çamur ve balçık olması nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü söyledi.