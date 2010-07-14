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Yaşam

BELEDİYE İŞÇİSİ, BAŞKANIN MAKAM ARACINA HACİZ KOYDURDU ERDEMLİ (A.A)

14 Temmuz 2010 21:50

-BELEDİYE İŞÇİSİ, BAŞKANIN MAKAM ARACINA HACİZ KOYDURDU ERDEMLİ (A.A) - 14.07.2010 - Mersin'in Erdemli ilçesinde emekli ikramiyesini alamayan belediye işçisi, belediye başkanının makam aracına haciz koydurdu. Alınan bilgiye göre, Erdemli Belediyesinde işçi olarak çalışan Ömer Dölek, emekli olmasının ardından ikramiyesinin verilmesi için belediyeye başvurdu. Ancak sonuç alamayan Dölek, avukatı İsmail Serin aracılığı ile yaklaşık 75 bin TL tutarında alacağı için Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun kullandığı 33 VV 033 plakalı makam aracına haciz koydurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen otomobil, daha sonra yediemin deposuna teslim edildi.

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