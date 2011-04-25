-BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ÇOBAN ARIYORLAR AMASYA (A.A) - 25.04.2011 - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü sakinleri, belediye hoparlörlerinden ''Büyükbaş hayvanlara bakmak üzere aylık bin 500 lira maaş, lojman ve üç öğün yemek imkanı ile çoban aranıyor'' anonsu yaptırıyor. Köy Muhtarı emekli öğretmen Fikri Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan ve altyapı sorunu bulunmayan 150 haneli köylerindeki yaklaşık 200 büyükbaş hayvana bakması için çoban aradıklarını söyledi. Tokat'ın Erbaa ve Amasya'nın Taşova ilçe belediyelerinin hoparlöründen çoban bulmak için anonslar yaptırdıklarını belirten Muhtar Seyhan, şunları söyledi: ''Köyümüz Amasya Valiliğince örnek gösterilen bir köydür. Altyapısı, yolları, caddeleri ve evleri bakımlıdır. Sağlık ocağı ve köy konağı bulunmaktadır. Halkın çoğunluğu yurt dışında olması nedeniyle köyümüzün merasında hayvanlarımıza bakacak kimse yok. Köyümüzde hayvancılık azalmış olmasına rağmen halen devam etmektedir. Birkaç yıldır hayvanları otlatacak çoban sıkıntısı yaşıyoruz. Bu nedenle, çoban aramaya başladık. İstediğimiz şartlarda çoban bulamayınca belediye hoparlöründen ilanlar verdik. İşe başlayacak çobanı seçerek işe alacağız. İşe alınacak çobana bin 500 TL maaş, lojman ve üç öğün yemeğini vereceğiz. İşe başlayacak çobanda özellikle hayvanları sevmesini istiyoruz. Hayvanları kendi hayvanları gibi sahiplenmesini istiyoruz. Hayvanların sıcak havada otuna, suyuna dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca çevredeki ekili arazilere de zarar vermesini önlemeli. Bu şartlarda çoban arıyoruz.'' Seyhan, herkesi çoban olarak işe almadıklarını, köyün belirlediği kriterlere uyması ve sınavı geçmesi gerektiğini kaydetti. İşe alacakları çobanın sadece 6 aylık yaz dönemi için çalışacağını belirten Seyhan, ''Çoban için her türlü konfor ve kolaylığı sağladık. Ailesi ile de gelip kalabilir. Yaz döneminde bahçe ve meyvede yetiştirebilir. İsteyenler muhtarlığımıza başvuruda bulunabilirler'' dedi.