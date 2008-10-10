Belediye feribotuyla su kayağı

Hollandalı sporcu Duncan Zuur, Yenikapı-Bandırma seferini yapan Orhan Gazi feribotunun arkasında su kayağı yaptı.Yolcuların şaşkınlıkla karşıladığı sporcu, oldukça zor anlar yaşadı.



Red Bull sporcusu Duncan Zuur, performansını gerçekleştirmeden önce ekibi ile birlikte Yenikapı İskelesi'nde hazırlıkları gözden geçirdi. Zuur, yolcuların şaşkın bakışları arasında son kontrollerini tamamladı.



1200 yolcu ve 225 araç kapasiteli İDO'ya bağlı Orhan Gazi feribotu, Yenikapı'dan Bandırma'ya doğru hareket ettiği sırada, Duncan Zuur kendini Marmara'nın sularına bıraktı. 88 metre uzunluğundaki feribot, saatte 38 deniz mili hıza ulaştığında Zuur için zor anlar başladı. İlk kez bir feribotun arkasında su kayağı yapan Duncan Zuur, boyu zaman zaman 3 metreye ulaşan dalgaların arasında performansını sergiledi.



Adrenalin, risk demek



Hollandalı su kayağı sporcusu Duncan Zuur, rüzgârın da etkisiyle, vücuduna oluşan basınca kol kasları sayesinde karşı koyabildi. Zuur, dikkatli davranmaya çalıştıysa da feribotun motorlarına 30 metre kadar yanaştı. Performansı helikopterle de takip edilen Zuur, yolculuğun sonunda, ilk kez denediği bu performansı “çok riskli” olarak değerlendirdi.

Performansı sırasında zorlandığını belirten Duncan Zuur, “Hiç bu kadar ağır bir deneyim yaşamamıştım. Feribotun motorlarının oluşturduğu dalga ve rüzgarın etkisiyle üzerimde yoğun bir basınç vardı. Bu zorlu sularda bu denemeyi yapan ilk kişi olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Adrenalin demek risk demektir” dedi.





