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Yaşam

Belediye engelli asansörünü 'ahlaka aykırı' bulup kapattı!

'Ahlaka aykırı' bulunan asansör Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunuyor

27 Ağustos 2016 23:03

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2013 yılında yapılan Ruhi Cöbekoğlu üst geçidinin engelli bireylerin kullanımına sunulmak üzere yapılan asansörü, belediye tarafından çalıştırılmıyor. Sahile erişimi sağlayan bu üstgeçitin asansörü için defalarca yetkili kurumlara başvuran 24 yaşındaki fiziksel engelli Yasin Çiçek en son “asansörün normalde çalışmakta olduğu fakat uygunsuz hareket ve davranışlarda bulunulduğu” gerekçesiyle çalıştırılamadığı yanıtı aldı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, akülü tekerlekli sandalye kullanan 24 yaşındaki fiziksel engelli Yasin Çiçek asansörün çalışması için 2013 yılından beri her yolu denedi. Birçok yetkili kuruma başvurdu. Hatta üst geçide asansörün çalışması için yazdığı yazıları bile yapıştırdı ancak sonuç alamadı.

 

Başbakanlık'a bile başvurdu

 

Çiçek, en son Başbakanlık Bimer’e başvurdu. Kendisine geçen aylarda gelen yazıda AKP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün “asansörün normalde çalışmakta olduğu fakat kimliği belirsiz kişilerce uygunsuz hareket ve davranışlarda bulunulduğu” gerekçesiyle çalıştırılamadığı yanıtı yer aldı.

Çiçek, “Asansörü kullanamadığımız için dört yaya geçidinden geçerek sonunda sahile ulaşabiliyoruz. Üstgeçitin altındaki yaya geçitleri de kapatıldı. O mesafeye erişmek zorunda bırakılıyoruz. Karşıdan karşıya tehlike yaşamadan geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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