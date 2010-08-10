-BELEDİYE ÇÖPLERİN TAŞINMASI İÇİN EŞEK ARIYOR ISPARTA (A.A) - 10.08.2010 - Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey belde belediyesi, traktörün arızalanması üzerine, çöpleri iki eşekle taşıma kararı aldı. Uluğbey Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Köse, beldenin çöplerini Isparta'da Koçtepe mevkisindeki depolama alanına götürdüklerini anlattı. Bu çalışmanın masraflı olduğunu ve depolanan çöp nedeniyle 4 bin 740 lira borçlarının biriktiğini kaydeden Köse, yaklaşık 8 bin lira mazot borçları olduğunu belirtti. Bu borcu ödemekte zorlanırken çöp taşımada kullanılan traktörün da arızalandığını ifade eden Köse, "Traktör aynı zamanda yüksek mazot maliyetiyle de belediyeye masraf çıkarıyordu. Biz de maliyeti düşük ama işimizi görecek bir karar aldık. İki eşek satın alıp, üzüm küfeleriyle ya da eşek arabası şeklinde çöpleri taşımayı planlıyoruz" dedi.