Belediye CHP'ye geçti barajın işletmesi DSİ'ye verildi, başkan AKP'ye geçti baraj yeniden belediyeye verildi!

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan Araban Barajı'nın DSİ'de olan işletmesi, belediye başkanı CHP'den AKP'ye geçince DSİ'ye verildi.

Gaziantep’in Araban ilçe belediyesi 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’li Hasan Doğru’nun kazanmasının ardından yönetimi ve işletmesi Araban Belediyesi’nde olan Ardıl Barajı, DSİ’ye verilmişti.



Partisinden istifa eden Hasan Doğru’nun 1 Temmuz 2020’de AKP’ye geçmesinin ardından Ardıl Barajı’nın işletmesi tekrardan Araban Belediyesi’ne devredildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Şahinbey Belediye CHP meclis üyesi Uğur Kalkan konuyla ilgili olarak, "CHP'li başkanının istifa edip AKP'ye geçmesi sonrasında Ardıl Barajı'nın işletmesi tekrardan Araban Belediyesi'ne devredildi. Bu kişiye göre, partiye göre yapılmış bir muamele. CHP'nin oylarıyla seçilip AKP'ye geçince yine protokolle barajın işletmesi belediyeye devrediliyor. AKP Türkiye'sinde hiç şaşırmadığımız durum. Ne çektin be Ardıl Barajı" diye konuştu.