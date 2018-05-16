Belediye çalışanları İsrail'i protesto etti

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Seyhan Belediyesi çalışanları, İsrail\'i protesto etti.

Filistinliler\'in İsrail askerlerince öldürülmesini protesto etmek için belediye hizmet binası önünde toplanan çalışanlar, \'Kahrolsun İsrail\' ve \'Filistin halkı yalnız değildir\' sloganları attı. Büyük boyutlu bir Filistin bayrağı açan çalışanlara seslenen Seyhan Belediyesi Başkanı CHP\'li Zeydan Karalar, \"Müslümanlar için Mekke\'den sonra en kutsal olan kenttir Kudüs. Demokratik gösteri yapanlara saldırmak insanlık suçudur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu katliam insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Unutulmasın Filistin halkı yalnız değildir\" dedi.

Toplanan kalalabalık bir süre slogan atıp dağıldı.



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