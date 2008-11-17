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Yaşam

Belediye bursuna rekor başvuru

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 bin üniversiteli öğrenciye vereceği aylık 100 YTL'lik bursa rekor sayıda başvuru yapıldı.

17 Kasım 2008 02:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 bin üniversiteli öğrenciye vereceği aylık 100 YTL'lik bursa rekor sayıda başvuru yapıldı.

30 bin üniversiteli genci öğrenim dönemi boyunca her ay 100 YTL'lik burs ile desteklemeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim 2008 tarihinde start verdiği burs başvurularını 14 Kasım akşamı itibariyle sonlandırdı. www.izmir.bel.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirilen bu yılki başvurularda 57 bin 565 öğrenci yer aldı. Geçen yıl 20 bin üniversite öğrencisine burs desteği veren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bu rakamı 30 bine çıkarıyor.

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